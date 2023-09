Tunisie : La SRTB commence la rÃ©ception de 26 nouveaux bus en prÃ©vision de la rentrÃ©e scolaire 2023/24

Tunisie : La SRTB commence la réception de 26 nouveaux bus en prévision de la rentrée scolaire 2023/24

La société régionale de transport de Bizerte a commencé la réception de 26 nouveaux bus, en prévision la rentrée scolaire et universitaire 2023/ 2024.

La SRTB se fera livrer 4 bus articulés début octobre prochain, après avoir réceptionné un bus de ce type en Mai 2023. La société réceptionnera les bus restants selon des tranches, soit 7 bus de transport urbain normaux, 5 bus articulés, et 9 bus de transport interurbain sur deux tranches, en novembre et décembre prochains.

Ces nouvelles acquisitions permettront de consolider le transport scolaire et universitaire sur les lignes urbaines et régionales, et d’augmenter le nombre de places offertes.

Outre le programme d’acquisition 2023, la société a préparé un programme complet portant sur la maintenance de la flotte, l’entretien des espaces d’accueil, et des abris bus.

Cité ce mardi par un communiqué du gouvernorat de Bizerte, le PDG de la société a déclaré que les services de la SRTB avaient réalisé un programme de maintenance technique de 83 bus pendant la période estivale, ayant fait l’objet, notamment, d’une révision moteur, d’un entretien mécanique, etc.

Gnetnews