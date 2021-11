Tunisie : La stratégie de relance du tourisme exposée devant des médias autrichiens spécialisés

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a reçu hier lundi 01er novembre 2021, au siège de son département, une délégation de journalistes autrichiens, représentant des médias spécialisés dans les domaines du tourisme et voyages, dans le cadre de leur mission exploratoire en Tunisie.

Cette rencontre était une occasion au cours de laquelle, le ministre s’est arrêté à la situation épidémique dans notre pays, l’importante avancée de la campagne nationale de vaccination, outre la présentation du protocole sanitaire du secteur du tourisme.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué le plan d’action stratégique mis au point par son ministère pour relancer l’activité touristique pendant la période de l’après-Covid, lequel est focalisé sur les principaux attributs touristiques à l’instar de l’écotourisme, les tourismes culturel, saharien, sportif, hospitalier…ainsi que d’autres produits, désormais, prisés par les visiteurs de la Tunisie.

La délégation autrichienne a exprimé son intention de saisir son séjour dans nos murs pour découvrir d’autres produits touristiques, comme les sites archéologiques, les projets alternatifs, soit les gîtes ruraux, les maisons d’hôtes, et le camping au Sahara, outre l’héritage matériel et immatériel dont se distingue le pays et qui est classé au patrimoine mondial, la qualité de l’artisanat et de la cuisine traditionnelle tunisienne…autant de produits qui représentent des facteurs d’attraction des touristes autrichiens.

Gnetnews