Tunisie : La tenue des élections locales le 17 décembre n’est plus à l’ordre du jour (Mansri)

Le porte-parole de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, a déclaré que la tenue des élections locales le 17 décembre 2023 n’est plus à l’ordre du jour, du fait de la non-publication du décret appelant les électeurs aux urnes à cette date, et du décret portant répartition des circonscriptions électorales, signalant que l’instance électorale est disposée à tout rendez-vous que le président de la république, aura décidée.

Dans une déclaration à la TAP, Mansri a affirmé que « l’instance est prête à tous les niveaux aux prochaines échéances électorales, notamment, après que la vacance a été pourvue au sein de son conseil, outre les préparatifs logistiques et humains, à travers les recrutements requis au sein des instances régionales, et la tenue de nombreuses réunions avec les parties gouvernementales et professionnelles ».

Il a évoqué la poursuite de l’opération d’inscription automatique des électeurs, sur le registre électoral, pour chaque citoyen âgé de 18 ans, et détenteur d’une carte d’identité nationale, outre la possibilité de s’assurer du bureau du scrutin, ou de le changer, via l’application et le site mis à cet effet, ou à travers le contact direct avec les instances régionales.

A la date du 16 septembre, quelque 505 mille consultations du site consacré à l’actualisation, plateforme Touensa, ont été enregistrées, alors que 1808 actualisations des bureaux de vote ont été effectuées, a-t-il indiqué.

Le porte-parole de l’ISIE a, par ailleurs, fait savoir que le nombre des électeurs inscrits sur le registre électoral a atteint jusque-là 9 millions 65 mille électeurs ; un nombre pouvant être revu à la hausse étant donné que l’inscription reste ouverte un jour avant la date du scrutin, pour celui ayant une nouvelle CNI, et âgé de 18 ans, outre les retraités parmi les sécuritaires et militaires, tout en procédant à la suppression des personnes décédées.

