Tunisie : La transition politique et les priorités économiques au centre d’un entretien Nabil Ammar/ Jean-Louis Bourlanges

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, hier après-midi, 31 mai 2023, à l’Assemblée nationale française, avec le Président de la Commission des Affaires Étrangères, Jean-Louis Bourlanges.

Ammar a présenté l’évolution du processus de transition démocratique en Tunisie entamé dès le 25 juillet 2021, pour mettre en place des institutions démocratiques pérennes, répondant aux aspirations légitimes des tunisiens.

Le ministre a affirmé la volonté de consolider davantage les relations d’amitié et d’approfondir les volets de coopération et de partenariat avec la France dans le cadre du respect mutuel, rappelant dans ce contexte les propos du Président Emmanuel Macron appelant à un traitement « d’égal à égal », en ce qui concerne les rapports tuniso-francais.

Le ministre a, en outre, souligné que les priorités pour notre pays sont essentiellement d’ordre socio-économique, et que le partenariat tuniso-français gagnerait à être développé notamment à travers une meilleure compréhension de la situation en Tunisie.

Jean-Louis Bourlanges a assuré que les parlementaires français sont tous animés d’une volonté de soutenir la Tunisie et de la voir réussir dans ses efforts visant à pérenniser les institutions démocratiques et à faire face aux défis socioéconomiques. Il a également affirmé la disposition des parlementaires français à redynamiser la coopération avec la nouvelle Assemblée des Représentants du Peuple.

Un échange fructueux a également eu lieu sur les questions régionales et internationales, notamment dans la région méditerranéenne, et la difficulté inédite et croissante des défis auxquels nos deux pays sont confrontés.