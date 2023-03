Tunisie : La Transtu déplore des dégradations sur ses équipements et rames de métro

La société des transports de Tunis (Transtu) déplore, ce mercredi 08 Mars, « des actes de saccage visant les portières et les équipements des ses rames de métro, lesquels sont, à l’origine, de perturbations des dessertes et de la programmation quotidienne, mettent à mal les intérêts des usagers, et leur font courir des risques dans leur intégrité physique ».

Ces actes de saccage sont à l’origine d’accidents, parfois meurtriers, notamment parmi les adolescents qui s’accrochent au métro, alors qu’il est en état de marche, et abusent des équipements, regrette-t-elle dans un communiqué.

La société révèle avoir enregistré, le 05 Mars 2023, des actes endommageant 132 commandes de fermeture à distance des portières sur un total de 300 portières, ainsi que des équipements de 23 portières, et de 12 de leur vitre alors que 30 rames, de type Siemens, étaient en circulation ce jour-là.

La Transtu réitère sa détermination à contrer ces actes de vandalisme et dégradation sur ses équipements, appelant les citoyens, la société civile, et les médias à soutenir ses efforts en la matière.

Gnetnews