Tunisie : La Transtu s’apprête à finaliser une acquisition de 300 bus usagers de France

La société des transports de Tunis (Transtu) est en train de mettre les dernières retouches pour l’acquisition d’un marché de bus usagers de la France pour renforcer le parc.

Ce marché constitué de 300 bus sera mis en exécution sur des tranches, le premier lot comptant 120 bus sera livré avant la fin de l’année, a déclaré ce mercredi 03 novembre, la chargée de l’information de la Transtu, Hayett Chamtouri, dans une déclaration à Mosaïque.

La responsable a exclu tout manquement de la part de la société en matière de versement des salaires des employés, imputant ce retard à la situation financière du pays.

Elle a ajouté que les paies des agents ont été versés, dans leurs comptes, à l’issue de la séance de négociation ayant réuni hier, les représentants de la direction générale de la Transtu et la partie syndicale.

La Transtu avait annoncé hier soir, la reprise des dessertes sur le réseau des bus, métros et lignes TGM, et partant, la suspension de la grève impromptue, ayant été observé hier par les agents de la Transtu, et ce à l’issue d’une séance de négociations entre les responsables de la société et la partie syndicale.

Gnetnews