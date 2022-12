Tunisie : La visite des prisons, la prÃ©paration des dÃ©tenus Ã  l’Ã©tape post-carcÃ©rale…au centre d’une rencontre Jeffal/ Jarray

Tunisie : La visite des prisons, la préparation des détenus à l’étape post-carcérale…au centre d’une rencontre Jeffal/ Jarray

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a rencontré ce mardi 27 décembre, le président de l’instance nationale de prévention de la torture, Fethi Jarray, autour de « la consolidation du processus d’action commune, et de la consécration du mémorandum d’entente entre les deux parties, régissant la visite des unités carcérales et de rééducation ».

Il a été aussi question du renforcement des programmes de coopération conjointe, dans le cadre du respect des principes des droits de l’homme, et de l’amélioration des conditions de détention, en respect des standards internationaux, rapporte le ministère de la Justice dans un communiqué.

La ministre de la justice et le président de l’instance anti-torture ont, par ailleurs, convenu de consentir davantage d’efforts en vue d’améliorer l’insertion des prisonniers et de les impliquer dans des programmes de formation et d’entrainement, afin de les préparer à l’étape post-carcérale, une fois la peine purgée.

Elles se sont engagées à parvenir à des solutions à même d’activer les peines de substitution, et le dispositif de contrôle électronique, à travers le bracelet électronique, selon la même source.

Gnetnews