Tunisie : La Zakat el-Fitr pourrait être donnée à l’association SOS villages d’enfants (ministère de la Femme)

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées annonce, ce jeudi, que les clients des différents opérateurs Télécom peuvent faire don à l’association SOS Villages d’enfants Tunisie, via le numéro 85510.

La valeur du SMS est de 2000 millimes, soit l’équivalent du montant de la Zakat el-fitr, indique le ministère.

Les dons collectés via les SMS permettront d’appuyer le budget des quatre villages d’enfants, (Gammarth, Siliana, Mahres et Akouda), et de mobiliser des fonds pour la reconstruction du village de Siliana, qui est dans un état déplorable, et l’entretien des autres villages, moyennant des fonds estimés à 6 millions de dinars.

Le ministère rappelle, en préambule, que la présidence du gouvernement a permis à l’association SOS Villages d’enfants Tunisie, de collecter la Zakat, et les dons via les SMS, pour une période de trois mois.

Gnetnews