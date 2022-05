Tunisie : Lâ€™aÃ©roport Tunis-Carthage au centre dâ€™une sÃ©ance de travail au ministÃ¨re du Transport

Tunisie : L’aéroport Tunis-Carthage au centre d’une séance de travail au ministère du Transport

Une séance de travail a eu lieu, ce vendredi 27 Mai, au ministère du Transport sur l’aéroport de Tunis-Carthage. Elle a porté sur la manière de le développer, d’en améliorer la prestation, et d’en faire un moyen pour faire réussir les prochaines échéances attendues dans le pays.

Présidé par le ministre du transport, Rabiï Majdi, en présence des PDG de l’office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) et du groupe Tunisair, ainsi que des représentants des ministères de l’Intérieur, du Transport, de la Santé, du Tourisme et de la douane tunisienne, la réunion est revenue sur les résultats de la visite d’inspection et de la séance de travail qui ont eu lieu hier, jeudi 26 Mai, au sein même de l’aéroport, indique le ministère dans un communiqué.

Les différents intervenants ont affirmé « leurs dispositions à coordonner davantage pour faire évoluer cet espace, et lui conférer l’efficacité et l’efficience requises. »

Le ministre a appelé à « la nécessité d’accorder aux aspects de la propreté et de l’esthétique une extrême importance, outre l’amélioration de l’accueil et de l’hospitalité qui sont, une partie indissociable de notre culture tunisienne ».

Il a exhorté à recouvrer les bonnes pratiques qui ont disparu de ce service public, du fait de la pandémie du Coronavirus.

Gnetnews