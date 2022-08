Tunisie : L’aÃ©roport Tunis-Carthage fait peau neuve

Tunisie : L’aéroport Tunis-Carthage fait peau neuve

Les travaux d’aménagement de l’aéroport Tunis-Carthage se sont achevés.

La devanture de l’aérogare fait peau neuve avec notamment la suppression de la fontaine.

« Le trafic routier est plus fluide, et l’espace est plus propre avec une amélioration en termes esthétique », indique le ministère du Transport qui diffuse une vidéo sur la transformation de l’aéroport. Celui-ci est fin prêt pour accueillir les participants à la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique (Ticad 08), et l’ensemble des passagers, ajoute-t-il.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, avait effectué vendredi dernier une visite à l’aéroport, elle s’est rendue aux différents espaces, services douaniers, et sécuritaires, ainsi que les points d’accueil des passagers, et a inspecté les étapes et procédures de transit.

Elle a également pris connaissance de la promptitude du salon d’honneur de l’aéroport après son aménagement.

