Tunisie : L’Allemagne décide un versement, avec l’exigence du retour à l’ordre constitutionnel !

L’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel, a annoncé ce vendredi 21 janvier le versement dans les prochains jours, d’un crédit de 100 millions d’euros de la part de la banque allemande de développement, KfW, dont l’accord a été conclu en 2020.

Dans un communiqué de l’ambassade d’Allemagne rendu public ce soir, le diplomate a indiqué qu’ »à travers ce financement, l’Allemagne récompense la mise en exécution des réformes du secteur bancaire et financier, convenues au préalable, comme partie du partenariat pour la réforme tuniso-allemand ».

Ces réformes visent « à améliorer l’inclusion financière, et l’accès aux services finances pour les petites et moyennes entreprises, comme condition principale pour la croissance économique globale et de l’emploi en Tunisie ».



Ce versement montre que l’Allemagne se tient aux côtés de la Tunisie dans les temps difficiles, selon la même source.

Et d’ajouter : « La décision de versement de ce crédit a été prise sur la base de la confiance que la feuille de route qu’a préparée le président de la république, va baliser le terrain au retour de l’ordre constitutionnel, et la restitution des acquis démocratiques dans le pays ».

Le diplomate allemand a évoqué la déclaration exprimée par le haut-commissaire au nom de l’union européenne, le 16 décembre 2021, « où il a affirmé l’importance de respecter les droits de l’homme fondamentaux de l’ensemble des Tunisiens, la séparation entre les pouvoirs, et la suprématie de la loi dans le pays ».

Il ajouté que « l’Allemagne allait contrôler de près les évolutions futures en collaboration étroite avec ses partenaires européens et internationaux ».

Prügel a ajouté que l’Allemagne était prête à poursuivre le raffermissement de la démocratie tunisienne.

Gnetnews