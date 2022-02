Tunisie : L’ambassade du Japon annonce la date de la TICAD, une grande conférence internationale jamais tenue depuis l’indépendance

L’Ambassade du Japon en Tunisie annonce ce mardi 08 février la tenue de la huitième édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD8) les 27 et 28 août 2022.

La TICAD aura lieu, ainsi, pour la deuxième fois en Afrique, après le Kenya en 2016. Le but de cette conférence initiée par le gouvernement japonais, est de promouvoir la coopération triangulaire, et de renforcer les partenariats interafricains, avec l’aide du pays du soleil levant.

Une cinquantaine de chefs d’Etat et de gouvernement africains sont attendus en Tunisie l’été prochain, outre le Premier ministre japonais, les membres de son gouvernement, un nombre important de chefs d’organisations internationales, et plus de 11 mille participants d’institutions japonaises et africaines des secteurs public et privé, des experts, des universitaires et des représentants des institutions financières internationales.

La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique « Ticad » a été lancée pour la première fois en 1993. Cinq parties majeures appelées « organisateurs participants » veillent à son organisation : le gouvernement japonais, la Commission africaine, le Bureau du conseiller spécial pour l’Afrique des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque mondiale.

Cette conférence est la plus grande réunion internationale organisée par la Tunisie depuis l’indépendance.

Gnetnews