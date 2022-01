Tunisie : Lâ€™ambassadeur de France se dit solidaire du journaliste de LibÃ©ration, victime de violence le 14 janvier

Tunisie : L’ambassadeur de France se dit solidaire du journaliste de Libération, victime de violence le 14 janvier

L’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, a reçu correspondant de Libération en Tunisie, Mathieu Galtier, victime de violences alors qu’il exerçait son métier de journaliste en couvrant la manifestation du 14 janvier 2022 à Tunis, indique la page officielle de l’ambassade de France.

Le diplomate a marqué sa solidarité avec le journaliste agressé.

Libération avait déploré le soir du 14 janvier que son correspondant ait été « roué de coups par des policiers ».

La direction de Libération avait « condamné avec la plus grande fermeté l’agression de son journaliste », et avait annoncé avoir déposé une protestation officielle auprès de l’ambassadeur de Tunisie à Paris, M. Mohamed Karim Jamoussi, et demandé que soit ouverte une enquête sur ses agresseurs.

