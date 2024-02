Tunisie : Lancement d’un nouveau service pour l’inscription des tÃ©lÃ©phones portables et des tablettes au registre central d’identification des Ã©quipements

Tunisie : Lancement d’un nouveau service pour l’inscription des téléphones portables et des tablettes au registre central d’identification des équipements

Le ministre des Technologies de la communication a émis ce lundi 05 février, une circulaire, régissant l’enregistrement des téléphones portables et des tablettes au registre central d’identification des équipements (CEIR-N), via le portail du citoyen, en utilisant le e-houyia.

Les nouvelles dispositions visent à faciliter les procédures d’inscription au Central Equipment Identity Register, en vue de protéger les personnes de l’extorsion financière, et de l’exploitation de leurs données personnelles pour l’inscription illégale des portables, en mettant fin à toutes les formes d’escroquerie, liées à l’enregistrement des équipements.

Le ministère des Technologies de la Communication lance, ainsi, un nouveau service pour la facilitation de l’enregistrement des téléphones portables et des tablettes à travers le portail du citoyen.

L’inscription permet au citoyen d’ajouter l’identifiant international (IMEI), spécifique à son téléphone, sur la liste blanche comportant les identifiants des équipements autorisés sur les réseaux publics de télécommunications à l’échelle nationale.

L’enregistrement des téléphones portables et des tablettes est possible pour l’ensemble des citoyens, sans limitation géographique, soit à l’intérieur, ou à l’extérieur de la Tunisie, et sans avoir besoin de se déplacer.

La validité des identifiants des téléphones portables et des tablettes est vérifiée avant leur introduction au CEIR-N.

Toute personne a la possibilité d’inscrire trois téléphones portables ou tablettes supplémentaires, en optant pour le nouveau service via le portail du citoyen, d’une manière gratuite.

Un guide des procédures sera publié permettant au citoyen de connaitre la manière d’accéder au portail des services administratifs, et les étapes d’inscription des équipements.

