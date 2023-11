Tunisie : L’anticyclone continue Ã  produire ses effets, le tempÃ©ratures atteindraient les 34Â°

Tunisie : L’anticyclone continue à produire ses effets, le températures atteindraient les 34°

Le temps reste inchangé, et l’anticyclone, installé depuis bien longtemps sur nos contrées, continue à produire ses effets, aggravant le stress hydrique, et mettant en péril le début de la saison agricole.

Les conditions météorologiques sont marquées ce lundi 06 novembre par un ciel peu à partiellement nuageux dans la plupart des régions.

Les températures devraient être comprises entre 24 et 29° au Nord et dans le Centre ; elles seront, dans la limite, de 20° sur les hauteurs, et entre 30 et 34° au Sud.

La vitesse du vent connaitra une baisse relative, et atteindrait les 40 Km/ heure.

La mer est houleuse.

Gnetnews