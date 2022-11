Tunisie : L’apparition de Bouden avec le président de l’entité sioniste « n’est pas une normalisation »

Le secrétaire général du syndicat du corps diplomatique, Ibrahim Rezgui, a déclaré que l’apparition de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, dans une vidéo avec le président de l’entité sioniste, n’est pas une normalisation.

Commentant, dans un entretien avec Mosaïque, ce sujet controversé, il a rétorqué : « c’est une conférence scientifique, la Tunisie sait qu’Israël participe à cette conférence. Dans l’usage diplomatique, saluer quelqu’un ne signifie pas normalisation, des ministres tunisiens avaient, auparavant, rencontré des responsables israéliens, à l’instar du ministre de la Défense. La Tunisie s’assoit avec Israël pendant les réunions des Nations-Unies, la normalisation réside dans la reconnaissance et l’échange d’ambassadeurs », a-t-il souligné en substance.

Le SG du syndicat a dénoncé « la vacance au niveau de certaines ambassades et postes importants dans certains pays pour plus d’une année, ce qui impacte l’action diplomatique, et l’intérêt du pays », signalant que le mouvement diplomatique 2020/ 2022 n’a pas eu encore lieu.

Il a fait constater que « les ambassades sont en train de travailler, il y a des ministres délégués, des chargés d’affaires et des diplomates qui gèrent les affaires des ambassades, la désignation reste, néanmoins, très importante ».

Ibrahim Rezgui a affirmé que « la dernière décision en matière de nomination aux postes diplomatiques appartient au président de la république, » signalant que le syndicat avait rencontré le chef de l’Etat le 03 Mai 2021, et lui a demandé une réforme du ministère des affaires étrangères, d’autant qu’il est le seul à ne pas avoir été touché par la réforme.

Gnetnews