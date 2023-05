Tunisie : L’appel aux enseignants de remettre les notes à l’administration n’est pas une menace (ministre de l’Education)

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, a déclaré que le communiqué émis par son ministère, hier lundi 15 Mai, appelant le corps enseignant à remettre les notes des premier et deuxième trimestres à l’administration, n’est pas une menace, signalant, néanmoins, que cet Etat est fort et devra assumer sa responsabilité pour rassurer le peuple.

Dans une déclaration à el-Wataniya, il a indiqué que « le ministère a accédé à toutes les revendications légitimes des enseignants, dont une majeure partie est restée, en suspens, pendant 05 ans ».

Le ministère a convenu en coordination avec la présidence du gouvernement et le ministère des finances à en finir avec l’emploi précaire, a-t-il fait savoir, signalant que le gouvernement a posé la régularisation de la situation des instituteurs et professeurs suppléants, sur la base de programmes de formation, consolidant leurs compétences.

Il a, par ailleurs, déclaré que l’appel adressé aux enseignants de remettre les notes des examens des premier et deuxième trimestre, intervient trois semaines avant la date des examens nationaux, incitant les enseignants n’ayant pas confié les notes à l’administration, à le faire, afin de pouvoir calculer les moyennes des élèves.

Le ministre a, également, annoncé que le ministère allait ouvrir un nouveau round de négociations avec les représentants des enseignants dans les syndicats, en partenariat avec l’UGTT, entre fin août et début septembre prochains, lesquelles se poursuivront jusqu’à décembre prochain, leurs résultats seront activés pendant le nouvel exercice.

Le ministère de l’Education avait appelé, auparavant, le corps enseignant à remettre les notes du premier et deuxième trimestre à l’administration, et à assumer ainsi leurs responsabilités nationale, éducative, et administrative, en vue de garantir le parachèvement de l’année scolaire avec succès.

Gnetnews