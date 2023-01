Tunisie : Large grève de la faim à la prison de Mornaguia, contre les « conditions de détention inhumaines » (Observatoire)

L’Observatoire des droits et libertés de Tunis annonce, ce mardi 10 janvier, « avoir reçu de nombreuses plaintes de familles ayant affirmé que leurs proches en détention dans la prison civile de Mornaguia avaient entamé une grève de la faim ouverte depuis le samedi 31 décembre 2022, en signe de protestation contre les conditions inhumaines et discriminatoires méthodiques à leur encontre au sein dudit pénitencier ».

Dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, l’observatoire indique que « des associations nationales et internationales ont signalé certaines conditions inhumaines et violations émanant de certains officiers et agents des prisons contre des détenus, dans des précédents rapports et correspondances liés à la défense des droits de l’homme ».

L’Observatoire avertit contre « la gravité de la situation à la prison civile de Mornaguia », signalant que « le nombre de grévistes se compte par dizaines, et l’état de certains d’entre eux est grave ».

Il pointe « l’obstination de l’administration de la prison et sa persistance dans la politique d’indifférence et de fuite en avant », considérant légitimes les revendications des grévistes, formulées « en protestation contre les mauvaises conditions d’incarcération, la surcharge, la privation d’un lit indépendant, la propagation des maladies infectieuses, la négligence en matière de prise en charge médicale, l’interdiction de l’entrée des médicaments, les agressions matérielles et verbales grandissantes contre les prisonniers, les transferts abusifs et vindicatifs, la courte durée des visites, » etc.

L’observatoire dénonce « la poursuite de ces pratiques inhumaines et la politique d’indifférence et de déni suivie par les autorités officielles, lesquelles persistent dans l’erreur et rejettent la réforme ».

« La poursuite de telles politiques pourrait expliquer le taux de récidive élevé, variant entre 30 et 40 % », estime-t-il, déplorant que « les établissements pénitentiaires se soient transformés, dans la plupart des cas, en établissements punitifs et vindicatifs, loin de toute réforme ».

L’observatoire appelle « »l’organisation nationale de la prévention de la torture, le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’autres organisations et associations habilitées à visiter les prisons, à intervenir, en urgence, pour parvenir à des solutions à court et moyen terme, en vue de remédier à la situation tragique et inhumaine dans les prisons tunisiennes en général, et la prison de Mornaguia, en particulier ».

Gnetnews