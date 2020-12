Tunisie : L’arrestation de Nabil Karoui n’est pas une condamnation, « confiance en la justice » (Qalb Tounes)

Qalb Tounes considère que « l’arrestation de Nabil Karoui n’est pas une condamnation, mais une mesure préventive ordinaire et provisoire où il bénéficie de la présomption d’innocence ».

Réuni à l’issue du mandat de dépôt émis contre son président, après l’audition ayant eu lieu au pôle judiciaire économique et financier, Qalb Tounes exprime sa « totale confiance dans la justice », et dénonce « les campagnes médiatiques sur les réseaux sociaux et leurs tentatives d’orienter et d’influencer le processus judiciaire ».

Le bureau politique du parti appelle son bloc parlementaire, ses structures et militants « à s’en tenir au calme et à la sagesse, à continuer à s’acquitter de leur responsabilité envers leurs électeurs, et à respecter les institutions de l’Etat, le régime républicain et la constitution ».

Gnetnews