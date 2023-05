Tunisie: L’assassin de Riadh Barrouta condamné à la peine de mort

Selon Mosaïque FM, la chambre criminelle spécialisée en terrorisme de la Cour d’appel de Tunis a prononcé la peine de mort à l’encontre de Zied Ghribi, un terroriste accusé d’avoir assassiné le colonel Riadh Barrouta sur la place du Bardo.

Les faits se sont déroulés en novembre 2019, lorsque Zied Ghribi, armé d’un couteau, s’est dirigé vers la place du Bardo et a poignardé le martyr Riadh Barrouta, ainsi qu’un autre agent de sécurité au visage. Sa tentative d’agresser un troisième agent a échoué et les forces de l’ordre ont réussi à maîtriser l’assaillant et à l’arrêter.

En plus de la condamnation à la peine de mort, le terroriste a également été condamné à la réclusion à perpétuité pour tentative de meurtre sur un agent de sécurité et à une peine de 10 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste.

Gnetnews