Tunisie : L’AssemblÃ©e tiendra demain mardi une plÃ©niÃ¨re, deux projets de loi Ã  l’examen

Tunisie : L’Assemblée tiendra demain mardi une plénière, deux projets de loi à l’examen

L’Assemblée des représentants du peuple tiendra demain, mardi 30 janvier, une séance plénière consacrée à l’examen et l’adoption de deux projets de loi.

Le premier est organique et porte approbation de l’accord-cadre sur l’aide publique au développement conclu entre le gouvernement tunisien et le gouvernement coréen, n’o 49/ 2023.

Le deuxième porte approbation de la convention de garantie conclue à la date du 22 juin entre la Tunisie et la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), relatif au crédit accordé à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), en guise de contribution au financement du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, et le développement du système des énergies renouvelables (n’o 52/ 2023).

