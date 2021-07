Tunisie : L’Assemblée vote le report de l’examen du projet de loi sur la relance économique, au milieu de vives tensions

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a voté ce mercredi 07 juillet, lors d’une séance plénière, le report de l’examen du projet de loi sur la relance économique, et le règlement des infractions de Change à une séance ultérieure.

Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Koôli, avait, auparavant, demandé à l’Assemblée de reporter la discussion de ce texte, au milieu de vives tensions ayant marquée la plénière.

Avant la demande du ministre, le député Hichem Ajbouni a indiqué que le groupe démocrate allait boycotter le vote de ce texte, étant donné qu’il n’a rien à voir avec la relance économique, exhortant le ministre à le retirer et à proposer « un projet plus sérieux ».

Le député Mongi Rahoui s’est emporté par la suite, car la présidente de la séance et première vice-présidente de l’Assemblée, Samira Chaouachi, lui a refusé la parole pour lui donner à son collègue d’Ennahdha, Imed Khemiri. Le député a quitté son siège et s’est mis à hurler au milieu de l’hémicycle, en s’en prenant à Ennahdha et au gouvernement…les députés ont fini par voter le report de l’examen de ce texte controversé.

Gnetnews