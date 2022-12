Tunisie : « L’atermoiement en matière d’application de l’accord du 06 février nuit à la crédibilité du dialogue social » (UGTT)

Le bureau exécutif de l’UGTT considère, ce lundi 12 décembre dans un communiqué, « la politique dilatoire et de procrastination, adoptée par le gouvernement, en matière d’application de l’accord du 06 février, et la récupération de l’accord de révision de la mal-nommée circulaire 20/21, comme une atteinte à la crédibilité du dialogue social, et un motif d’anarchie et de tension sociale ».

Il estime, dans un communiqué, que « l’UGTT a le droit de répondre, avec force aux engagements non-tenus, par les méthodes militantes possibles ».

L’organisation syndicale se dit « attachée à la justice fiscale, comme un moyen d’alléger l’iniquité sociale, et un pas vers la réforme d’un dispositif ayant consacré le pillage, la fraude, et ayant éreinté la subsistance et la poche des salariés pendant des décennies ».

L’UGTT estime qu’ »il n’y pas lieu de faire passer cette année, le budget des contraintes », considérant que les dispositions du gouvernement inscrites dans le budget de 2023 dont il a pris connaissance, ne sont pas à la hauteur des salariés, pour leur rendre justice devant une fiscalité inique ».

L’Union des travailleurs met en garde contre « l’amendement de la loi n’o 09 de l’année 1989, d’une manière unilatérale », appelant à « la circonspection, et à mener un dialogue constructif », faisant de « l’amendement un outil juridique efficient, pour sauver les entreprises économiques, afin qu’elles réalisent la plus-value et qu’elles soient la principale source de développement et de mobilisation des ressources propres et contribuent, avec efficience, au sauvetage de l’économie ».

