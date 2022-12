Tunisie : L’UGTT se dit « choquée » et dénonce les « tromperies » relayées par le gouverneur de la BCT et des ministres

Le bureau exécutif de l’UGTT se dit « choqué » et « dénonce l’ampleur des tromperies manifestes relayées par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, la ministre des Finances, et le ministre de l’Economie et de la Planification, en prétendant à tort, implicitement ou explicitement, sa participation à l’élaboration du programme du gouvernement, encore inconnu auprès du public ».

La centrale syndicale dément, dans un communiqué paru ce soir du lundi 12 décembre, d’une manière catégorique, « avoir eu connaissance de ce qu’a conclu le gouvernement avec le FMI, et réitère sa réclamation du droit du peuple, des organisations et des partis, de prendre connaissance des contrats secrets conclus entre le gouvernement et les cercles financiers mondiaux ».

L’organisation exclut « tout engagement en faveur d’accords auxquels elle dit ne pas avoir participé, ni de près, ni de loin, outre le fait qu’ils accentuent la souffrance du peuple et portent préjudice aux intérêts de la Tunisie ».

L’UGTT réitère son refus de « la levée de la subvention, de la privatisation des entreprises publiques, de la compression de la masse salariale, et le fait d’alourdir les charges des salariés, et s’attache à une vision participative pour l’examen de la réforme des systèmes de subvention et des entreprises publiques, sur la base de la préservation des acquis sociaux et du pouvoir d’achat des employés, toutes catégories confondues ».

L’influente organisation syndicale appelle « à préserver la pérennité des entreprises, et leur caractère public, de toute mesure unilatérale, de nature à attiser la colère populaire et les protestations sociales ».

Elle avertit contre « la poursuite de l’exacerbation de la situation économique et sociale, en l’absence de mesures claires de la part du gouvernement pour mettre un terme à la flambée des prix, à la propagation de la spéculation, à la pénurie des produits de base, à la dégradation du pouvoir d’achat… ».

Le Bureau exécutif syndical met en garde contre « la poursuite de l’improvisation, et l’incompétence par lesquelles le gouvernement fait face à cette crise complexe », rejetant que « ses répercussions négatives soient portées par les salariés et le large public, en l’absence d’un programme et de communication avec le peuple ».

Gnetnews