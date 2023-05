Tunisie : L’avancÃ©e du sable menace les habitants de la localitÃ© de Nouil Ã  Douz, Belati annonce l’envoi d’une Ã©quipe sur les lieux

Tunisie : L’avancée du sable menace les habitants de la localité de Nouil à Douz, Belati annonce l’envoi d’une équipe sur les lieux

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, a annoncé ce vendredi 05 Mai, depuis le commissariat régional de développement agricole à Kébili, qu’une équipe de la direction générale des forêts, accompagnée d’experts, allait être dépêchée la semaine prochaine dans la localité de Nouil à la délégation de Douz Sud, afin de parvenir à des solutions et à un programme d’action contre le fléau de l’avancée du sable dans la région, qui menace, désormais, la sécurité de ses habitants.

Le ministre et le gouverneur de Kébili s’étaient rendus, auparavant, dans le village de Nouil, pour prendre connaissance du phénomène de désertification, et ses répercussions sur les groupements urbains et les régions agricoles.

Un exposé a été présenté sur les raisons de ce fléau, les moyens de lutte, en optant pour des méthodes plus efficaces susceptibles de fixer les dunes de sable, rapporte le gouvernorat de Kébili dans un communiqué.

Le ministre a souligné la nécessité d’une action conjointe entre l’Etat et le citoyen, en procédant à des opérations d’arborisation, et d’irrigation, et en mettant en place un plan d’action entre les services agricoles, forestiers, le citoyen, et la société civile en vue d’endiguer l’avancée du sable.

S’agissant des problèmes liés à l’eau potable et à l’irrigation, le ministre a annoncé une visite du Secrétaire d’Etat à l’eau dans la région les deux prochaines semaines. Les différents intervenants dans ce domaine : administrations, structures professionnelles, groupements hydrauliques, agriculteurs, éleveurs, organisations nationales et associations, seront convoqués en vue de contribuer à parvenir à des solutions et à mettre en place une stratégie régionale face à la situation hydrique dans la région, a-t-il ajouté.

Belati a mis l’accent sur le caractère critique de l’étape, ce qui requiert plus d’efforts en vue de surmonter les difficultés, notamment dans le domaine agricole.

Gnetnews