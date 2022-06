Tunisie : Le bateau de croisière Silver Wind accoste au port de Sousse, avec 360 touristes à bord

Le port commercial de Sousse a accueilli, ce jeudi 02 juin, le bateau de croisière Silver Wind, avec à son bord 360 touristes, de différentes nationalités, issus de marchés touristiques prometteurs et à forte capacité de dépense, à l’instar des marchés italien, allemand, français, américain, annonce le commissariat régional du tourisme de Sousse.

Les touristes vont se rendre dans l’ancienne ville de Sousse, au musée archéologique et au Fort de Sousse.

Ils se rendront également dans des excursions à Kairouan, el-Jem et Monastir.

Silver Wind est un grand bateau de croisière, appartenant à un TO américain.

La Tunisie mise sur le développement du tourisme de croisière à travers l’ensemble de ses ports, et non seulement le port de la Goulette qui en a accueilli de successifs contingents touristiques de ce type, après plus de deux ans d’arrêt à cause de la pandémie du Covid-19.

