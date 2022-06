Tunisie : Le bÃ¢tonnier affirme Ãªtre le seul habilitÃ© Ã  sâ€™exprimer au nom de la profession, et annonce la date du dÃ©pÃ´t des candidatures Ã  sa succession

Tunisie : Le bâtonnier affirme être le seul habilité à s’exprimer au nom de la profession, et annonce la date du dépôt des candidatures à sa succession

Le bâtonnier du conseil national de l’ordre des avocats, Ibrahim Bouderbela, affirme qu’il est le seul à représenter le bâtonnat et ses conseils, est son porte-parole et la représente auprès des pouvoirs publics, invoquant les articles 49 et 64 du décret-loi n’o 79 de l’année 2011, organisant la profession d’avocat, et les articles 10 et 52 du règlement intérieur.

Suite aux déclarations et positions exprimées par certains avocats, ce qui laisse entendre qu’elles traduisent les positions des structures officielles de la profession, le bâtonnier rappelle, dans un communiqué, qu’il est le seul à exprimer la position officielle du barreau, au sujet de toutes les questions professionnelles et nationales.

Le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats, Ibrahim Bouderbela, a procédé, par ailleurs, à la modification des dates de la tenue de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale élective.

Il a ainsi annoncé, dans un second communiqué, la tenue d’une assemblée générale ordinaire le samedi 10 septembre 2022, et d’une assemblée générale élective le 11 septembre 2022.

Les candidatures au poste de bâtonnier ou de membre de conseil de l’ordre des avocats seront ouvertes à partir du 01er juillet, moyennant une demande écrite qui lui est directement adressée, contre un récépissé, 20 jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale élective.

