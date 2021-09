Tunisie : Le BE restructuré d’Ennahdha appelle à la fin des dispositions exceptionnelles et à se préparer à des élections générales

Ennahdha réitère son appel, ce lundi 06 septembre, à la nécessité « de mettre un terme à l’état exceptionnel, à lever la suspension sur le parlement, et à accélérer la formation d’un gouvernement à même de prendre en charge les priorités des Tunisiens, en prime les dossiers économiques, sociaux, financiers et sanitaires ».

Dans un communiqué paru en cette fin de matinée à l’issue de la tenue samedi 04 septembre de la première réunion de son bureau exécutif restructuré, le parti appelle de nouveau à « un dialogue national autour des différents points litigieux, portant notamment sur le régime politique, et la loi électorale, ce qui prépare le pays à des élections générales, rendant le pouvoir au peuple, détenteur de la souveraineté ».

Ennahdha met en garde, en prélude, contre « l’ambiguïté » et le « flou » dans lesquels s’enlisent le pays depuis l’annonce le 25 juillet par le président de la république, de ce qu’il qualifie « les mesures exceptionnelles anticonstitutionnelles, et leur prorogation sine die le 23 août dernier ».

Il déplore « le blocage du pouvoir législatif, et le fait que la pays soit sans gouvernement, après la fermeture forcée de ses sièges au Bardo et à la Kasbah, que des régions soient sans gouverneurs, en l’absence d’une vision ou d’une date de sortie de cette situation exceptionnelle, où les risques du pouvoir personnel absolu s’accentuent ».

Le mouvement dit « appuyer la lutte contre la corruption, dans le respect de la loi et de l’indépendance du pouvoir judiciaire ». Il fustige ce qu’il considère comme des « atteintes aux droits, libertés et dignité dont sont victimes de nombreux Tunisiens, sur la base d’instructions contraires à la loi et à la constitution », citant « la comparution de civils devant les tribunaux militaires, l’assignation à résidence de certains autres, l’interdiction de voyage imposée à des députés, des hommes d’affaires, des responsables de l’Etat et autres ».

Ennahdha dit, par ailleurs, suivre les préparatifs de son 11ème congrès sur les plans « logistique » et des « contenus », afin qu’il se tienne à la date prévue et qu’il constitue « un saut qualitatif » dans son processus.

