Tunisie : Le budget de l’Etat de 2023 en hausse de 14,5 %

Le budget de l’Etat de 2023 enregistre une hausse de 14,5 %, par rapport aux résultats mis à jour de l’année 2022, atteignant une valeur de 69,640 milliards de dinars.

Le gouvernement a opté pour une série d’hypothèses en matière d’élaboration de son budget pour l’année prochaine, notamment la croissance du PIB aux prix constants à 1,8 %.

Le budget de l’Etat de 2023 prévoit le développement des ressources propres de l’Etat de l’ordre de 12,9 %, par rapport à la loi de finances rectificative de l’année 2022, pour atteindre 46, 424 milliards de dinars, du fait de l’importante augmentation prévue des recettes fiscales et non-fiscales de respectivement 12,5 % et 15,7 %.

L’accroissement des recettes fiscales s’appuie sur l’importante évolution attendue de l’impôt sur le revenu, et de l’impôt sur les sociétés de 8,5 % et 8,7 %, de la taxe à la consommation, de la TVA, des taxes douanières de respectivement, 16,5 %, 12,5 % et de 11 %.

Le taux de la pression fiscale de l’année 2023 devrait se stabiliser autour de 25 %, contre 24,9 % en 2022.

Gnetnews