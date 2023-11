Tunisie : Le budget du ministÃ¨re des Finances votÃ© en plÃ©niÃ¨re Ã  l’AssemblÃ©e

Tunisie : Le budget du ministère des Finances voté en plénière à l’Assemblée

L’Assemblée des représentants du peuple a voté hier, en plénière, le projet du budget du ministère des Finances du nouvel exercice, à 124 voix favorables, 08 abstentions, et 03 oppositions.

La ministre des Finances avait, auparavant, répondu aux interrogations des députés focalisées notamment sur le régime fiscal en vigueur en Tunisie, la lutte contre l’évasion fiscale et la contrebande, la régularisation du commerce parallèle et son introduction dans le circuit formel, la diminution de la part du cash dans les transactions financières, l’initiative du libre-entrepreneur, etc.

Les réponses de la ministre ont, également, porté sur la régie nationale du tabac et des allumettes (RNTA), et la manufacture des Tabacs de Kairouan (MTK), ayant fait l’objet de décisions visant à en améliorer la gouvernance et la productivité, ainsi que les mesures prises pour l’amélioration de la prestation de la douane…

Gnetnews