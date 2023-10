Tunisie : Le bureau de l’ARP transmet le PLF 2024 Ã  la commission des finances

Tunisie : Le bureau de l’ARP transmet le PLF 2024 à la commission des finances

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a présidé ce lundi 16 Octobre 2023, la réunion du bureau de l’Assemblée, consacré, notamment, à l’examen du projet de loi des finances de l’année 2014, n’o 33/ 2023.

Le bureau a décidé, à l’unanimité de ses participants, de le remettre à la commission des finances et du budget, rapporte l’Assemblée dans un communiqué.

La réunion a, par ailleurs, examiné le projet de loi portant approbation d’une convention de financement, conclue le 10 Octobre entre l’Etat tunisien et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l’Etat, ainsi que le projet de loi rectificatif de l’année 2023, et les a transmis à la même commission, avec une demande d’examen urgent.

Le gouvernement avait examiné et approuvé auparavant les textes budgétaires, et révélé la philosophie générale et les grands axes de la loi des finances du prochain exercice.

