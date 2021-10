Tunisie : Le cabinet de Najla Bouden est « un gouvernement de coup d’Etat »

Le parti des travailleurs considère que le gouvernement de Najla Bouden, est « un gouvernement de coup d’Etat, indépendamment des membres qui le composent ».

« Le gouvernement qui n’est pas limité dans le temps, et n’est pas provisoire, est de fait et de droit, le gouvernement du président de la république, qui s’est accaparé, en vertu du décret 117, l’intégral pouvoir exécutif ».

Le parti considère le discours de la cheffe du gouvernement, lors de la cérémonie de prestation de serment, comme « des propos sans contenu, qui ne se hissent même pas au niveau des orientations générales, mais c’est une répétition de la même parole, tenue par les gouvernements précédents, ayant provoqué la lassitude des Tunisiens ». « C’est aussi le cas de Saïed lui-même qui a dirigé le pays pendant deux ans, par les discours énigmatiques ».

La Tunisie a un besoin pressant de mesures urgentes, pour sauver son peuple du chômage, de la famine, de la maladie, de l’ignorance et de la soif, souligne le parti.

La formation politique déplore « la dégradation sans précédent de la situation économique, financière, sociale, environnementale et culturelle, du fait de la poursuite des choix impopulaires ayant approfondi la dépendance, la paupérisation, la corruption et l’exploitation ».

« Le pays a besoin de nouveaux choix qui rompent avec le règne d’Ennahdha et ses alliés, ainsi qu’avec le pouvoir du parti du destour/rassemblement ».

Le parti de Hamma Hammami appelle « les forces révolutionnaires et progressistes à tirer la leçon des graves évolutions dans le pays, et à œuvrer à unifier les différentes couches sociales et la classe laborieuse autour d’un projet national, démocratique, et populaire à même de mettre un terme au pouvoir des barons de la corruption, des lobbies de l’économie de rente et du crime, et affranchir le pays de toutes les formes d’hégémonie et de néo-colonialisme ».

