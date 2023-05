Tunisie : Le chef de l’Etat appelle à « une solution définitive pour en finir avec la crise de la rétention des notes »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, jeudi 04 Mai à Carthage, Mohamed Ali Boughdiri, et Moncef Boukthir, respectivement, ministre de l’Education et ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La rencontre a porté, notamment, sur les préparatifs des examens nationaux, indique la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur « la sacralité du rôle des enseignants, instituteurs et professeurs, à tous les cycles d’enseignement », appelant à la nécessité « de parvenir à une solution définitive dans les délais les plus proches en vue de mettre un terme à la crise liée à la rétention des notes ».

« Les élèves constituent un dépôt أمانة pour nous tous, ils forment avec les étudiants notre richesse inépuisable, toutes les parties devraient œuvrer pour préserver ce dépôt », a-t-il souligné.

