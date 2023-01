Tunisie : Le chef de l’Etat n’a singé aucun document relatif aux négociations avec le FMI (Source de la présidence)

Une source autorisée de la présidence de la république a déclaré hier, mardi, à la TAP, que « contrairement à ce qui a été relayé par certains médias, le président de la république n’a signé aucun document relatif aux négociations avec le fonds monétaire international, à l’occasion de la participation de la délégation tunisienne à la dernière édition du forum de Davos ».

L’ancien ministre du Commerce, Mohsen Hassan, avait déclaré, auparavant, sur une radio locale que la délégation ayant pris part, tout récemment, au forum économique mondial en Suisse, avait amené un dossier complet au FMI, y compris une lettre d’intention dont l’institution financière a exigé la signature par le président de la république, et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Le chef de l’Etat avait accueilli la délégation tunisienne, comptant la cheffe du gouvernement, la ministre des Finances et le gouverneur de la BCT, avant et après leur participation au Forum de Davos.

La réunion de vendredi dernier avait porté sur « les résultats de la participation tunisienne au forum économique mondial, et les rencontres intensives ayant eu lieu, entre les membres de la délégation tunisienne, et un nombre non négligeable de responsables étrangers, ayant réalisé de nombreux résultats positifs, dont la clarification de la situation économique et financière en Tunisie », avait, alors, indiqué la présidence.

Gnetnews