Tunisie : Le chef de l’Etat reÃ§oit le ministre de l’IntÃ©rieur saoudien et appelle Ã  traiter les dÃ©fis sÃ©curitaires grandissants

Tunisie : Le chef de l’Etat reçoit le ministre de l’Intérieur saoudien et appelle à traiter les défis sécuritaires grandissants

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 26 février, à Carthage le ministre de l’intérieur saoudien, l’émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz al-Saoud.

Le chef de l’Etat a salué « la solidité des relations historiques entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite », réitérant « la fierté de notre pays envers ces liens privilégiés, et sa détermination constante à consolider la tradition de concertation et de coordination, et à développer les mécanismes et les opportunités de coopération et de partenariat dans de nombreux domaines, au service de l’intérêt commun des deux peuples », rapporte la présidence dans un communiqué.

Evoquant les réunions du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes à Tunis, Kaïs Saïed a affirmé « la nécessité de partir des principes et visions communes afin de parvenir à une approche contribuant à renforcer la sécurité des sociétés arabes, dans son acception globale, et de traiter, avec efficacité, les défis sécuritaires posés dans la région, lesquels se sont accentués pendant les toutes dernières années, particulièrement, le terrorisme, l’extrémisme, la drogue, les menaces cybernétiques, l’émigration irrégulière et le crime transfrontalier. »

Le président de la république a, par ailleurs, appelé « à procéder à une lecture du passé, à traiter la situation d’aujourd’hui et à prospecter l’avenir », mettant l’accent sur « l’importance de l’éducation en matière de lutte contre les vagues de terroristes qui exploitent les réseaux sociaux, spécialement, pour influencer les jeunes générations ».

Le ministre saoudien a remis au chef de l’Etat les salutations fraternelles du serviteur des deux saintes mosquées, et du prince héritier, réitérant les dispositions de son pays à appuyer la Tunisie et à raffermir les liens fraternels bilatéraux.

L’émir saoudien s’est, également, arrêté aux travaux de l’actuelle session du conseil des ministres de l’Intérieur arabes. « La périodicité de la tenue du conseil et la régularité de ses réunions reflètent la prise de conscience collective quant à l’importance de la coordination en vue de faire face aux défis auxquels se heurte non seulement, la région arable, mais aussi, le monde dans son ensemble ».

Le chef de l’Etat a, de surcroît, reçu, ce matin, les ministres l’Intérieur arabes.

