Tunisie : Le comité de défense des prisonniers politiques dépose une demande de libération auprès de la chambre d’accusation

Le comité de défense des dirigeants politiques arrêtés dans l’affaire dite du « complot » annonce avoir présenté, à la date du 23 octobre 2023 au juge d’instruction chargé de l’affaire, une demande de libération de Issma Chebbi, Jaouher Ben M’Barek, Ghazi Chaouachi, Khayem Turki, Abdelhamid Jlassi et Ridha Belhaj.

« Le juge d’instruction a, néanmoins, refusé, implicitement, de les remettre en liberté, en l’absence de toute preuve les inculpant, et bien que plus de 08 mois se soient écoulés, depuis leur arrestation », indique ledit Comité dans un communiqué paru sur la page officielle, Facebook, du Front de salut national.

« Compte tenu de ces données, et en vertu des dispositions de l’article 86 du code des procédures pénales », le comité de défense dit « avoir déposé hier matin, lundi 30 Octobre, une demande directe de relaxe, auprès de la Chambre d’accusation, et souhaite qu’une audience soit désignée dans les délais les plus proches pour examiner cette demande ».

Gnetnews