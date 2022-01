Tunisie : Le comitÃ© scientifique propose le prolongement du couvre-feu et de l’interdiction des rassemblements

Tunisie : Le comité scientifique propose le prolongement du couvre-feu et de l’interdiction des rassemblements

Le comité scientifique a proposé ce mardi 25 janvier, pendant sa réunion périodique la poursuite de l’application des mesures de prévention annoncées le 13 janvier, pour une période de deux semaines supplémentaires à compter de la date de l’expiration de la première quinzaine, a révélé Amen Allah Messaâdi.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que « les dispositions portent sur le prolongement du couvre-feu pour une période de 15 jours (de 22h à 5h du matin le jour suivant), ainsi que le maintien de l’interdiction des manifestations et rassemblements dans les espaces publics et privés pendant la même durée ».

Le comité a recommandé, par ailleurs, de renforcer le contrôle du passeport vaccinal, ainsi que les efforts consentis dans le cadre de la campagne nationale de vaccination.

S’agissant des arrivants en Tunisie à travers les points de passage frontaliers, Messaâdi a déclaré que le comité avait décidé un auto-isolement d’une période de 05 jours pour les personnes vaccinées, que le test rapide effectué à l’arrivée en aura prouvé la contamination par le virus, bien qu’ils aient présenté un test négatif. La période d’auto-isolement pourrait se poursuivre à 07 jours, en cas de persistance de symptômes.

Messaâdi a, de surcroit, indiqué que les membres du comité avaient estimé que l’actuelle situation épidémique suit une tendance ascendante, qu’illustre le nombre de malades alités dans les établissements de soins.

Le conseil ministériel tenu le 11 janvier avait décidé, en se référant aux recommandations du comité scientifique, des mesures et restrictions portant notamment sur un couvre-feu pendant 15 jours reconductibles, et le report ou l’annulation de tous les rassemblements et manifestations.

Gnetnews