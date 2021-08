Tunisie : Le comité scientifique recommande le maintien des restrictions, dont le couvre-feu pour prévenir tout « déclin » épidémique

Le comité scientifique a décidé, lors de sa réunion hier, mardi 17 août, de maintenir les mêmes mesures adoptées pour endiguer la propagation du Coronavirus, pour prévenir tout déclin de la situation épidémique, comme l’a déclaré Amen Allah Messaâdi, l’un de ses membres.

Dans une déclaration à la TAP, Dr Messaâdi a indiqué que « le comité n’a présenté aucune recommandation d’alléger les dispositions prises sur l’ensemble du territoire de la république, dont le couvre-feu de 20h à 5h du matin, et l’interdiction des manifestations et rassemblements publics et privés dans les espaces ouverts ou fermés ».

Il a ajouté que les mesures préventives allaient être renforcées au niveau des points de transit urbains, maritimes et aériens, notamment à travers des tests rapides devant être effectués d’une manière aléatoire auprès des arrivants, signalant que les cas positifs détectés, seront placés obligatoirement en confinement obligatoire.

La présentation d’un test négatif ne dépassant pas les 72 heures, demeurera obligatoire lors de l’embarquement, pour l’ensemble des arrivants de l’étranger, avec l’obligation d’un auto-isolement de 07 jours, à compter de la date d’entrée en Tunisie.

Le comité scientifique a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’éviter tout relâchement et de faire montre de prudence et de vigilance en matière d’application des mesures préventives. Ses membres ont, ainsi, appelé à continuer à mobiliser tous les efforts en vue de faire réussir la campagne nationale de vaccination, notamment après la réussite des journées portes ouvertes de vaccination massive, ayant permis de vacciner plus d’un million de Tunisiens, a-t-il indiqué en substance.

La baisse du taux des analyses à 19,8 % ne devra pas inciter à jeter l’éponge, a-t-il martelé, avertissant que les indicateurs restent, dans leur ensemble, plus élevés que ceux enregistrés avant l’apparition de la 4ème vague en Tunisie, notamment le taux d’hospitalisation, avec 3 mille malades admis actuellement dans les hôpitaux.

Gnetnews