Tunisie : Le comitÃ© scientifique renonce Ã  la politique de fermeture, et prÃ©voit un confinement de 5 jours pour toute personne infectÃ©e

Tunisie : Le comité scientifique renonce à la politique de fermeture, et prévoit un confinement de 5 jours pour toute personne infectée

Le comité scientifique a décidé de ne pas poursuivre dans la politique de fermeture des établissements éducatifs et des classes du fait de la propagation du Coronavirus.

Ledit comité a décidé hier soir, mardi 18 janvier, au terme de sa réunion périodique de se limiter à un confinement de 05 jours pour toute personne infectée dont le résultat de l’analyse est positif, comme l’a souligné sa porte-parole, Jalila Ben Khalil.

Dans une déclaration à la TAP, elle a indiqué que les établissements scolaires et les classes ne seront pas fermés, et l’élève dont le test est positif devra observer un isolement de 05 jours, et reprendre les cours après cette période sans présenter une analyse négative.

Dans le cas où les symptômes persistent après le 5ème jour, l’élève regagne les bancs de l’école le 7ème jour, sans présenter un test négatif, mais en tâchant de porter le masque, a-t-elle recommandé.

La membre du comité scientifique a assuré que les masques et autres moyens de prévention allaient être mis à disposition dans les institutions scolaires, outre le renforcement des campagnes de vaccination.

Elle a encore, ajouté qu’un protocole sanitaire allait être appliqué sur les lieux de travail, consistant en une période de confinement de 5 jours pour les personnes contaminées ; si les symptômes persistent, cette période est ramenée à 7 jours.

Ben Khalil a imputé ces mesures au fait que le variant Omicron ne constitue une gravité pour les malades , outre le fait que les mesures de fermeture ont des effets psychiques négatifs sur les enfants.

