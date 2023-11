Tunisie : Le Conseil bancaire et financier lance un nouveau dispositif de recueil des rÃ©clamations

Tunisie : Le Conseil bancaire et financier lance un nouveau dispositif de recueil des réclamations

Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations et services bancaires et financiers, le Conseil bancaire et financier (CBF) met à la disposition des clients des banques et des établissements financiers un dispositif de recueil des réclamations venant compléter le dispositif réglementaire déjà mis en place comme suit.

Dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, le CBF indique que ce dispositif porte sur :

– Un numéro vert pour la réception des éventuelles réclamations des clients concernant des sujets qui n’ont pas été résolus via les canaux classiques réglementaires. Il s’agit du 80 100 280 fonctionnel du lundi au vendredi de 7H45 à 17H30.

– Un espace citoyen : des liens d’interactions sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur le site officiel du CBF :

-Facebook https://www.facebook.com/cbf.org.tn

-LinkedIn https://www.linkedin.com/company/conseilbancaireetfinancier/mycompany/ et, Site web du CBF : https://reclamation.cbf.org.tn/

Ce dispositif a pour but de faciliter les démarches des clients des banques, de leasing et de factoring quant aux différentes requêtes restées en suspens.

Il s’inscrit également dans un plan de renforcement de la proximité avec les différents clients des établissements bancaires et financiers afin de lever toute éventuelle équivoque.

Le CBF rappelle aux clients la procédure réglementaire de réception des réclamations de la clientèle actuellement en place auprès des banques, des établissements de leasing et de factoring, dont les étapes se résument comme suit :

Dans un premier temps et conformément à la réglementation en vigueur, les clients peuvent adresser leurs réclamations aux banques et établissements financiers concernés via les canaux suivants :

– la boite de messagerie électronique dédiée de l’établissement ;

– le formulaire en ligne ;

– le dépôt sur place auprès des agences ou du siège social de l’établissement.

Dans une seconde étape et dans le cas où la banque ou l’établissement financier n’aurait pas répondu dans un délai de 15 jours, le client pourra recourir aux autres moyens réglementaires mis à sa disposition par l’établissement pour traiter les réclamations.

Dans la nouvelle démarche initiée par le CBF et une fois toute la procédure réglementaire bouclée, le client pourra alors recourir au CBF et déposer sa réclamation à travers les deux canaux cités ci-dessus.

Communiqué