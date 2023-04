Tunisie : Le Conseil scientifique de la faculté de la Manouba renonce à l’octroi de la qualité de professeur émérite à Habib Kazdarghli

Les membres du Conseil scientifique de la faculté des lettres, des arts, et des humanités de la Manouba ont décidé hier, mercredi, de revenir sur l’octroi de la qualité de professeur émérite, à l’ancien doyen de la faculté, Habib Kazdarghli, sur fond de sa participation attendue à Paris, au colloque qui verra la présence d’universitaires israéliens.

Le Conseil appelle, dans un communiqué, émis à l’issue « d’une séance exceptionnelle » tenue la veille mercredi 12 avril, le ministère de l’Enseignement supérieur et de recherche scientifique à prendre en considération cette décision

Le conseil « dénonce que Habib Kazdarghli ait usurpé la qualité, de doyen honoraire de la faculté de la Manouba, conformément au programme du colloque prévu du 16 au 18 avril 2023 à Paris », lequel est organisé par l’association de l’histoire des juifs de Tunisie, avec la participation d’universités israéliennes.

Il appelle à ouvrir une enquête à ce sujet, en se réservant son droit à engager des poursuites judiciaires contre Khazdaghli.

La faculté affirme qu’elle n’a, ainsi que le laboratoire des régions, « de relation ni de près ni de loin avec ce colloque, et dénoncent, avec fermeté, que leurs noms y soient mêlés ».

Les membres du conseil expriment, par ailleurs, « leur rejet catégorique de toutes les formes de normalisation avec l’entité sioniste, et de ses institutions académiques », et réaffirment leur soutien indéfectible au peuple palestinien et sa cause juste.

Le conseil scientifique appelle le corps enseignant de la faculté, professeurs et jeunes chercheurs à ne pas s’impliquer dans la participation à ces colloques sur les plans local et international, réitérant que « les libertés académiques sont garanties et préservées » à ladite faculté.

Les décisions du Conseil scientifique de la faculté de la Manouba interviennent après avoir enregistré la participation de Habib Kazdaghli retraité depuis le 01er octobre 2022, d’une professeure chercheuse détachée à la coopération internationale, et une chercheuse en doctorat à un colloque qui se tiendra à Paris, en présence d’universitaires israéliens.

Gnetnews