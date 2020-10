Tunisie : Le Coronavirus, maladie professionnelle pour le personnel de Santé, interdiction des célébrations et rassemblements

Suite à un Conseil ministériel restreint, tenu samedi sur les évolutions de la situation épidémiologique en Tunisie, il a été décidé de considérer le Covid-19, comme une maladie professionnelle pour l’ensemble des agents des secteurs de santé publique et privée, et de charger le ministère des Affaires sociales, de réviser la loi régissant la liste des maladies professionnelles.

Le Conseil ministériel, tenu sous la présidence du chef du gouvernement, a pris d’autres dispositions urgentes pour une durée de 15 jours, dont l’obligation du port du masque pour l’ensemble des citoyens âgés de plus de 12 ans, dans les espaces publics et privés fermés, et dans les moyens de transport ; l’interdiction de toutes les manifestations et des rassemblements à caractère culturel, sportif, politique, scientifique, et des célébrations publiques et privées dans tous les espaces, et la fermeture des lieux de loisirs, des théâtres et des cinémas.

Ces dispositions prévoient une application stricte des protocoles sanitaires dans les institutions éducatives, sociales et de formation, l’interdiction des rassemblements devant ces établissements, et l’incitation à l’enseignement à distance.

Elles portent, également, sur la fermeture immédiate de tout espace n’appliquant pas les protocoles sanitaires, tout en sanctionnant les auteurs de ces infractions.

Les malades porteurs du virus ne pouvant pas s’en tenir au à l’auto-isolement devront être soumis au confinement obligatoire, comme le prévoient ces nouvelles mesures qui visent à freiner la propagation du virus dans nos contrées.

