Tunisie : Le Coronavirus ralentit sans disparaitre, la vigilance devra être de mise à l’approche de la rentrée

La pandémie du Coronavirus marque le pas en Tunisie, et la vague estivale est bien derrière nous, mais la vigilance devra être de mise à l’approche de la rentrée scolaire, et des rassemblements qui en découlent. D’autant que le virus continue à infecter les Tunisiens et à faire des décès.

Le ministère de la Santé indique ce jeudi 25 août que 191 nouvelles contaminations ont été recensées à la date du 23 août sur un ensemble de 1838 analyses effectuées en laboratoire, soit un taux de positivité de 10,39 %.

Le bilan cumulé s’élève, désormais, à 1 142 718 sur un ensemble de 4 907 683 analyses.

Les guérisons passent, à ce stade, à 1 128 103 et 65 à la même date.

Le Covid-19 a fait 02 décès les dernières 24 heures en question, et 29 224 au total.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, actuellement, 79 malades contaminés au coronavirus, dont 04 nouvelles admissions.

