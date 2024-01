Tunisie : Le crédit de 247 millions d’euros accordé par la BERD pour le financement du projet ElMed adopté en plénière

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté ce mardi soir, en plénière, le projet de loi portant approbation de l’accord de garantie conclu à la date du 22 juin 2023 entre la Tunisie et la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) portant sur le crédit accordé à la Société tunisienne de l’Électricité et du Gaz, pour la contribution au financement du projet de liaison électrique entre la Tunisie et l’Italie, ElMed, et le développement du système des énergies renouvelables, dans son ensemble, à 109 voix favorables, 04 abstentions et trois oppositions.

Ce crédit porte sur 247.000.000 euros, comme le souligne l’unique article de ce texte.

