Tunisie : Le déficit de la balance commerciale alimentaire en baisse, grâce aux exportations de l’huile d’olive

La balance commerciale alimentaire a enregistré au cours des quatre premiers mois de l’année 2023 un déficit de 240,7 MD contre un déficit de 411,9 MD durant les quatre premiers mois de l’année précédente ; enregistrant ainsi, un taux de couverture de 90,6% à fin avril 2023 contre 84,4% à fin avril 2022, révèle l’observatoire national de l’Agriculture.

La part du déficit de la balance commerciale alimentaire dans le déficit de la balance commerciale globale a baissé de 2,4 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année dernière passant de 6,2% à 3,8%.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 4,2% alors que les importations ont baissé de 3,0%.

La régression enregistrée du déficit est essentiellement le résultat de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+18,9%) et la régression des importations des céréales (-13,4%), et ceci malgré l’accroissement du rythme des importations du maïs (+51,8%) et du sucre (+65,3%).

Une hausse du prix moyen de l’huile d’olive (15,13 DT/kg) enregistrant une croissance de 49,0% par rapport à l’année précédente.

A l’exception du maïs dont le prix a augmenté de 1,9% par rapport aux quatre premiers mois de l’année 2022. Les prix des autres produits céréaliers (blé dur, blé tendre et orge) ont enregistré une baisse variant entre 7% et 20%.

Les prix à l’exportation ont observé une hausse de 49,0% pour l’huile d’olive, 43,9% pour les tomates, de 2,2% pour les dattes et de 1,8% pour les agrumes par rapport à la même période de l’année précédente. Par contre celui de la pêche a baissé de 6,8%.