Tunisie : Le délégué de l’enfance se rendra en Italie pour rapatrier la fillette « victime d’émigration clandestine »

Le délégué général de la protection de l’enfance devait se rendre en Italie en vue de parachever les procédures nécessaires, en coordination avec la mission diplomatique tunisienne de Rome, et le consulat de Palerme, ainsi que les autorités italiennes compétentes afin d’assurer le rapatriement de la fille de 04 an (victime de l’émigration clandestine) à la terre patrie dans des conditions sûres, et dans les meilleurs délais, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Une cellule de suivi rassemblant les ministères de la Justice, des Affaires étrangères, et de la Femme a été mise en place pour prendre les mesures nécessaires au retour de la fille en Tunisie.

