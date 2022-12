Tunisie : Le département d’Etat US pointe « la faible participation » aux législatives, et appelle à « des réformes inclusives et transparentes »

Le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, a considéré « les élections législatives qui ont eu lieu, le 17 décembre 2022, comme état un premier pas, vers le rétablissement du processus démocratique dans le pays ».

« La faible participation au vote renforce, néanmoins, le besoin d’élargir la participation politique lors des prochains mois », a-t-il souligné.

Dans un communiqué rendu public la nuit dimanche, Ned Price a ajouté qu’avec « la poursuite de l’opération électorale en 2023, nous réaffirmons l’importance d’opter pour des réformes inclusives et transparentes, dont la mise en place d’une Assemblée législative élue, l’instauration d’une Cour constitutionnelle, et la préservation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de l’ensemble des Tunisiens ».

Le responsable US a réitéré l’engagement des Etats-Unis en faveur de « son partenariat, ancien, avec la Tunisie ». « Nous allons continuer à consolider l’appui des aspirations du peuple tunisien pour un gouvernement démocratique soumis au questionnement, protégeant la liberté d’expression et de l’opinion contradictoire, et appuyant la société civile ».

Les Etats-Unis exhortent le gouvernement tunisien « à prendre les dispositions nécessaires pour régler l’actuelle crise économique, instaurer la stabilité et réaliser la prospérité sur le long terme pour l’ensemble des Tunisiens », a conclu le porte parole du département d’Etat.

Gnetnews