Tunisie : Le département US considère l’arrestation de Ghannouchi, comme étant « une escalade inquiétante »

Le département d’Etat américain considère l’arrestation de l’ancien président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, la fermeture du siège du mouvement, Ennahdha, et l’interdiction des réunions de certains groupes d’opposition, comme « une escalade inquiétante de la part du gouvernement, contre ceux qu’il considère comme étant ses adversaires ».

Dans une déclaration de son porte-parole adjoint, Vedant Patel, le département d’Etat américain considère « l’engagement du gouvernement tunisien en faveur du respect de la liberté d’expression et des droits de l’homme, comme étant nécessaire pour une démocratie vivante et pour les relations entre la Tunisie et les Etats-Unis ».

L’arrestation par le gouvernement tunisien de ses adversaires politiques s’oppose, fondamentalement, avec les principes adoptés par les Tunisiens dans une constitution, garantissant, clairement, la liberté d’opinion, d’expression et de pensée, ajoute-t-il.

Gnetnews