Tunisie : La ministre de la Justice rencontre lâ€™ambassadeur de lâ€™Union europÃ©enne

Tunisie : La ministre de la Justice rencontre l’ambassadeur de l’Union européenne

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a reçu ce lundi 17 janvier, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus CORNARO, accompagné de membres de la délégation européenne.

La rencontre a porté sur l’examen et l’évaluation des différents programmes de coopération et des projets en cours, entre le ministère de la Justice et le partenaire européen, pour améliorer et développer l’infrastructure dans des institutions relevant du ministère, tant au niveau des tribunaux, qu’au niveau des unités carcérales.

Il a été, par ailleurs, question de « l’importance et l’ancienneté de la coopération bilatérale entre le ministère de la justice et l’Union européenne, notamment dans le cadre du programme de réforme de la justice dans ses trois phases octobre 2012 – avril 2023.

Ce programme porte notamment sur un soutien direct au budget de l’Etat, dont le versement est tributaire de la réalisation d’indicateurs convenus, liés à la réforme des dispositifs judiciaire et carcéral.

Jeffal et CORNARO ont, également, examiné les nouveaux programmes de coopération pouvant être mis en place à l’avenir, conformément aux priorités et besoins du ministère, dont la consolidation de la digitalisation de la justice, le développement de la justice commerciale, et un soutien au tribunal foncier. Outre d’autres programmes liés à la lutte contre le terrorisme, et l’extrémisme violent, ainsi que la consolidation du processus de justice transitionnelle, et tout ce qui a trait au processus de transition démocratique.

Gnetnews