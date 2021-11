Tunisie : Le diabète, une maladie silencieuse, 50 % des malades ne sont pas diagnostiqués

Le diabète affecte 463 millions de personnes dans le monde. En Tunisie, cette maladie silencieuse et chronique touche près de 15.5% de citoyens âgés de plus de 15 ans, d’après les résultats d’une étude réalisée par l’Institut national de la santé publique, en partenariat avec le ministère de la Santé, l’Association tunisienne des maladies endocriniennes et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

50% des diabétiques en Tunisie ne sont pas diagnostiqués. 1% seulement de ces malades atteignent les objectifs glycémiques sans complications, ainsi que d’ici 2027, 27% de la population tunisienne sera diabétique, selon les estimations publiées dans la Revue Maghrébine d’endocrinologie, du diabète et de la reproduction.

Il s’agit de chiffres alarmants qui vont grimper chaque année, mettant ainsi en péril non seulement la santé des malades, mais perturberont aussi leur qualité de vie.

C’est ce que nous a confirmé le président de l’amicale des endocrinodiabétologues de Sfax, Dr. Mohamed Bellassoued, endocrinologue, et cela dans un entretien accordé à Gnetnews, soulignant l’importance de la Journée internationale du diabète, célébrée le dimanche 14 novembre, et tout le long du mois courant.

« Accès aux soins du diabète, si ce n’est pas maintenant, quand ? ».

Telle est la thématique de ce novembre bleu consacré à la sensibilisation au diabète, d’autant que l’année 2021, marque le 100ème anniversaire depuis la découverte de cette hormone vitale pour les diabétiques, qui est l’insuline.

Dr. Lassoued nous a expliqué à cet effet, que la Fédération internationale du diabète a choisi ce slogan, comme une forme d’appel aux autorités et aux institutions publiques à travers le monde, de déployer plus d’efforts pour améliorer la qualité de vie de ces malades chroniques.

« L’objectif de ce novembre bleu 2021, sera de sensibiliser aux besoins prioritaires des diabétiques qui vont au-delà du dépistage, et de l’insuline qui n’est pas à la portée de tous les budgets, du gly-comètre et d’autres traitements et outils permettant de faciliter le quotidien des diabétiques. D’ailleurs, la campagne de sensibilisation contre le diabète sera axée cette année, sur le droit à l’insuline, l’accès à l’alimentation saine et à l’activité physique, l’accès à des analogues de l’insuline et de nouveaux médicaments oraux pour le diabète, l’accès à l’éducation sanitaire, et l’accès aux moyens d’auto- surveillance », souligne-t-il.

La prévention contre le diabète

Afin d’éviter l’irrémédiable, et avant de devenir dépendants à des traitements à vie, Dr. Bellasoued a appelé les Tunisiens à faire régulièrement de tests de glycémie.

Le dépistage concerne notamment, les personnes exposées aux risques de transmission, celles ayant une prédisposition génétique, les hypertendus, ou encore les patients ayant un taux de cholestérol élevé dans le sang, et les personnes atteintes d’obésité, ainsi que les femmes enceintes…

En parlant des facteurs provoquant le diabète, l’endocrinologue a cité la sédentarité, la mauvaise qualité de l’alimentation et le stress.

« La plupart des gens passent, désormais, leur journée soit devant un ordinateur ou devant l’écran de télévision. Sans oublier aussi, que les Tunisiens, ne disposent pas d’espaces verts ou de parcs sécurisés pour pratiquer de la marche, ou pour faire du sport dans des endroits publics. S’y ajoutent, la régression de la qualité de l’alimentation, et son remplacement par les produits industriels très gras ou sucrés, composés de farine essentiellement… Pourtant, l’alimentation méditerranéenne est parmi les plus saines dans le monde, vu que ses plats sont à base d’huile d’olive, céréales, viandes maigres et poissons…Mais, c’est la cherté de la vie qui a rendu inaccessibles ces produits, pour la majorité des citoyens…», a déploré le président de l’amicale des endocrino-diabétologue de Sfax.

Des évènements de sensibilisation durant le novembre bleu 2021

Tout le long du mois de novembre, plusieurs évènements se sont tenus à la ville de Sfax pour conscientiser sur les conséquences du diabète, dont le congrès nationale « le diabète et l’accès au traitement », organisé le 12 novembre en partenariat avec le laboratoire Novonordisk, et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Le club des jeunes diabétiques a participé aussi à cette journée, à travers des illustrations et des tableaux mettant en valeur leurs combats quotidiens avec cette maladie.

La clinique Pasteur a aussi célébré la journée mondiale du diabète, en organisant une séance de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle, une séance d’entrainement sportif avec une animation Body Combat pour prévenir contre l’obésité. S’y ajoute une course de 10 km pour les adultes, ayant réuni une centaine de participants, et une autre course pour les enfants avec des prix et des médailles aux gagnants…

